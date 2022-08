Eine hochbetagte Frau hat am Dienstagabend in Bobenheim-Roxheim mit ihrem Auto mindestens ein anderes Fahrzeug beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, fiel die 87-Jährige gegen 20.45 Uhr Zeugen dadurch auf, dass sie in Schlangenlinien vom Kleinerweg kommend über die Haardtstraße in die Siemensstraße fuhr. Die Zeugen stoppten die Frau, nachdem sie in der Siemensstraße ein dort abgestelltes Auto gestreift hatte und weitergefahren war. Man rief laut Polizei einen Rettungswagen, weil bei der Frau ein gesundheitliches Problem nicht ausgeschlossen werden konnte. Unklar ist, ob sie zuvor noch andere Fahrzeuge gerammt hat. Etwaige Geschädigte sowie weitere Zeugen können sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de wenden.