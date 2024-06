Eine wilde Verfolgungsjagd sollen sich am Dienstagnachmittag laut Polizeibericht ein Kradfahrer aus Frankenthal und ein Autofahrer aus Bobenheim-Roxheim am Rande des Frankenthaler Vororts Mörsch geliefert haben. Auslöser war ein Zusammenstoß beim Linksabbiegen. Beide Fahrzeuge waren auf dem Petersauer Weg Richtung Mörsch unterwegs. Der Autofahrer soll an der Einmündung in den Weg Mörschweide mit dem überholenden Kradfahrer kollidiert sein. Der 20-Jährige sei daraufhin mit seinem Zweirad mit hoher Geschwindigkeit auf dem Feldweg davongebraust. Nach kurzer Verfolgungsfahrt sei der Autofahrer neben den Kradfahrer gefahren. Bei einem erneuten Zusammenstoß sollen beide Männer nach rechts auf eine Wiese abgekommen sein. Der junge Frankenthaler stürzte und verletzte sich dabei. Er kam in ein Krankenhaus. Der zehn Jahre ältere Bobenheim-Roxheimer am Steuer des Pkw krachte laut Polizei gegen einen Baum, blieb aber unverletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Gesamtschaden schätzen die Beamten auf 12.000 Euro. Gegen den Kradfahrer wurde ein Strafverfahren wegen Unfallflucht eingeleitet. Ob der Pkw-Fahrer sich ebenfalls strafbar gemacht hat, ist Teil der Ermittlungen. Bei der Verfolgungsjagd soll den beiden laut Zeugen ein landwirtschaftliches Fahrzeug ähnlich einer Kehrmaschine entgegengekommen sein. Der Fahrer wird gebeten, sich – ebenso wie weitere Beobachter – als Zeuge unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.