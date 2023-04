Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Polizei Frankenthal geht in ihrem Dienstgebiet nach eigenen Angaben verstärkt gegen Fahrer aus der sogenannten Poser- und Tunerszene vor. In der vergangenen Woche und am folgenden Wochenende haben Beamte demnach elf Autos mit unerlaubten technischen Veränderungen aus dem Verkehr gezogen.

Bis zum frühen Sonntagmorgen hätten Kräfte der örtlichen Inspektion, unterstützt von Spezialisten der Polizeidirektion Ludwigshafen und Tüv-Ingenieuren, vor allem die Augen