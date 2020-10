Eine 55-Jährige ist im Beisein ihres 25 Jahre alten Sohns am Samstag gegen 12.12 Uhr in der Roxheimer Straße in Bobenheim-Roxheim ihrer Handtasche beraubt worden. Darin war nach Polizeiangaben unter anderem Bargeld in fünfstelliger Höhe. Ein Mann, so die Geschädigte, habe ihr von hinten die Tasche entrissen und sei dann in Richtung Altrhein geflüchtet. Mutter und Sohn konnten lediglich erkennen, dass der Täter etwa 1,90 Meter groß ist und eine schwarze Jacke, graue Jogginghosen und schwarze Turnschuhe trug. Hinweise nimmt die Polizei Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.