Die Folgen des Kriegs in der Ukraine sind in Frankenthal angekommen. Rund 220 Flüchtlinge haben die Stadt erreicht. Die Verwaltung bereitet sich darauf vor, vielen Menschen ein Dach über dem Kopf bieten zu müssen. Der Stadtrat hat unterdessen ein politisches Signal gesetzt.

„Wir stehen am Anfang einer nie dagewesenen Welle“, sagt Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) vor den Mitgliedern des Stadtrats, dessen Treffen am Mittwochabend in Form einer Videokonferenz