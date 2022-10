Über den Durchmarsch von der C-Klasse in die A-Klasse durften sich die U15-Mädchen der SG TC Mörsch/Post Ludwigshafen freuen. Nach dem Aufstieg im vergangenen Jahr zeigten sie, dass sie auch in der neuen Spielklasse mehr als konkurrenzfähig waren. In den ersten vier Spielen gab das Team um Mannschaftsführerin Lara Nierle keinen Satz ab, gewann beim TC Schifferstadt, beim TC Jockgrim, gegen den TC Offenbach und bei der SG Rödersheim/SC Ludwigshafen/Altrip jeweils 6:0. Und auch im Nachholspiel gegen die ebenfalls bis dahin noch ungeschlagenen Mädchen des TC Haßloch behielt die SG die Nerven. Am Ende hieß es 4:2, und so darf man im nächsten Jahr in der A-Klasse aufschlagen. Dann allerdings ohne Spitzenspielerin Selina Sahbegovic, die aus Altersgründen rausrutscht. „Mit Lena Garrecht steht aber schon eine starke neue Nummer eins in den Startlöchern“, informiert Steffen Schaudt, Jugendwart des TC Mörsch.