Lange blieb das Spitzenspiel der A-Klasse Rhein-Pfalz zwischen Tabellenführer TuS Dirmstein und dem Tabellendritten DJK Schwarz-Weiss Frankenthal am Sonntag torlos. Erst in der Nachspielzeit sorgte der eingewechselte Fidan Jasari mit einem Fernschuss für den am Ende glücklichen Sieg des Titelfavoriten.

Dirmstein führt somit die Tabelle weiterhin souverän mit 82 Punkten an. Verfolger SC Bobenheim-Roxheim (70) hat fünf Spieltage vor Saisonende bereits zwölf Punkte Rückstand.