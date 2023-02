Die Stadtwerke Frankenthal warnen vor Trickbetrügern, die sich als Mitarbeiter des Unternehmens ausgeben. Ziel der Trickbetrüger sei es, Zutritt zu den Häusern und Wohnungen zu erhalten. Aktuell seien Trickbetrüger in Bobenheim-Roxheim unterwegs. Vorgegeben werde, dass der Wasserfluss am Wasserhahn in der Wohnung gemessen werden soll. Für diese angebliche Leistung werde Geld verlangt. Die Stadtwerke versichern jedoch, dass es keine Probleme mit der Wasserversorgung in Bobenheim-Roxheim gibt und keine Mitarbeiter diesbezüglich unterwegs seien. Grundsätzlich gelte, dass Mitarbeiter der Stadtwerke sich jederzeit ausweisen könnten.