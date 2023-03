Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Er startet für die DAV-Sektion Worms, wohnt aber in Bobenheim-Roxheim und trainiert fast täglich im Pfalz Rock in Frankenthal. Für Till von Bothmer waren die Offenen Rheinland-Pfalz-Meisterschaften im Lead also ein Heimspiel, das er mit Erfolg meisterte. Auch die vier Frankenthaler schnitten sehr gut ab.

Leadklettern, das bedeutet klettern am Seil auf einer vorgegebenen Route. Wer am höchsten kommt, hat gewonnen. Als Gradmesser gilt dabei der erreichte Griff. Wenn hinter der Griffezahl ein Pluszeichen