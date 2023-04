Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem „Sextett“ fing alles an: Am 5. September 1991 präsentierte das Theater Alte Werkstatt (TAW) in Frankenthal seine erste Aufführung. Damals noch in einer ehemaligen Lagerhalle in der August-Bebel-Straße untergebracht, erlebte das TAW bis heute Höhen und Tiefen. Daran erinnern sich auch Siegfried Kralik und Uwe Hörner, die seit der Gründung dabei sind, sowie der Leiter Jürgen Hellmann.

Vor allem Kralik und Hörner spürten in der August-Bebel-Straße die abenteuerlichen Bedingungen in der alten Werkstatt. Und das sogar wortwörtlich am eigenen