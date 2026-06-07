Die Frankenthaler Hockeyherren erlebten das Strohhutfest-Wochenende im Osten der Republik. Trotzdem ist die Stimmung bestens.

Besser hätte das Strohhutfest-Wochenende für die 1. Herren der TG Frankenthal kaum verlaufen können. Mit zwei Siegen innerhalb von 24 Stunden sicherten sich die Frankenthaler nicht nur den vorzeitigen Klassenverbleib in der 2. Hockey-Bundesliga, sondern verbesserten sich zum Saisonabschluss sogar noch auf den fünften Tabellenplatz.

Am Strohhutfest-Samstag stand zunächst das wichtige Auswärtsspiel beim noch punktlosen Schlusslicht Cöthener HC 02 auf dem Programm. Die TG erwischte einen Traumstart. Bereits in der neunten Minute brachte Bastian Schneider seine Mannschaft nach einer kurzen Ecke mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später legte Schneider erneut per kurzer Ecke nach und erhöhte auf 2:0. Die Frankenthaler blieben zunächst das klar bessere Team und bauten ihren Vorsprung in der 14. Minute durch Tim Zeyher auf 3:0 aus. Vorangegangen war eine Strafecke, bei der Schneider zunächst am Cöthener Keeper Oskar Loos scheiterte – aber der Abpraller landete bei Zeyher.

TG-Fanmeile auf dem Strohhutfest

Doch der Tabellenletzte Cöthener HC 02 gab sich nicht geschlagen. Mit zunehmender Spielzeit entwickelte sich die Begegnung zu einem echten Kampfspiel. Der Cöthener HC drängte die TG immer weiter in die Defensive und verkürzte in der 29. Minute auf 1:3. Erst eine weitere kurze Ecke kurz vor Ende des dritten Viertels brachte die Vorentscheidung. Erneut war Bastian Schneider zur Stelle und erhöhte auf 4:1. Zwar kamen die Cöthener in der 57. Minute durch Nils Helling per kurzer Ecke noch zum 2:4-Anschlusstreffer, doch die TG brachte den wichtigen Auswärtssieg souverän über die Zeit.

Während die Mannschaft des Cöthener HC 02 um Punkte kämpfte, wurde auch in Frankenthal kräftig mitgefiebert. Am Stand der Chorania auf dem Strohhutfest entstand kurzerhand eine Hockey-Fanmeile. Auf einem großen Flachbildfernseher wurden die Spiele live übertragen. Zahlreiche Fans verfolgten die Begegnung gemeinsam und sorgten bei jedem Tor der TG für ausgelassene Stimmung. Besonders die Treffer von Bastian Schneider wurden lautstark gefeiert.

In Berlin befreit aufgespielt

Nach dem Schlusspfiff richteten sich die Blicke nach Ludwigsburg. Dort trafen mit dem HC Ludwigsburg und dem HTC Stuttgarter Kickers zwei weitere Mannschaften aus dem Abstiegskampf aufeinander. Ludwigsburg gewann nach einem spannenden Spiel mit 3:2 und sicherte sich ebenso wie die TG Frankenthal den Klassenerhalt. Die Stuttgarter Kickers bleiben dagegen gemeinsam mit der HG Nürnberg tief im Tabellenkeller hängen.

Mit dem gesicherten Bundesligaverbleib im Rücken konnte die TG Frankenthal am Strohhutfest-Sonntag befreit gegen Blau-Weiss Berlin aufspielen. Für beide Mannschaften ging es tabellarisch um nichts mehr, da Berlin keine Aufstiegschancen mehr besaß. Dennoch gingen die Frankenthaler hochkonzentriert in die Partie. Bereits in der siebten Minute brachte Jonathan Wiemer die TG mit 1:0 in Führung. Nur eine Minute später glich Berlin nach einer kurzen Ecke zum 1:1 aus. In der 12. Minute entschied der Schiedsrichter nach einer kurzen Ecke für die TG auf Siebenmeter. Schneider verwandelte sicher zur erneuten 2:1-Führung.

fast perfekter Abschluss

Die Frankenthaler spielten mutig nach vorne und versteckten sich keineswegs. Immer wieder erspielte sich die Mannschaft gute Möglichkeiten und hielt den Druck auf die Berliner Defensive hoch. In der Schlussphase häuften sich die Chancen, ehe die TG in der letzten Spielminute den verdienten Treffer zum 3:1-Endstand erzielte. Nach dem Abpfiff war die Freude groß. Mit zwei Siegen an einem Wochenende, dem gesicherten Klassenverbleib und dem Sprung auf den fünften Tabellenplatz gelang der TG Frankenthal ein nahezu perfekter Saisonabschluss. Gemeinsam mit den Fans, die auf dem Strohhutfest und an den Hockeyplätzen mitgefiebert hatten, durfte die Mannschaft auf eine erfolgreiche Saison anstoßen.

Im letzten Spiel am Sonntag, 14.15 Uhr, der TG Frankenthal beim HTC Stuttgarter Kickers hat dann die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop die Möglichkeit, den Gegner im Abstiegskampf etwas zu ärgern.