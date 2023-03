Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Feldhockey-Zweitligist TG Frankenthal tritt am Samstag (16.30 Uhr) in der Südgruppe bei Tabellenführer SC Frankfurt 1880 an. Nach dem 2:1-Sieg in Ludwigsburg ist der Druck bei der TG weg: Die Teilnahme an der Aufstiegsrunde, die im kommenden Frühjahr gespielt werden soll, ist sicher.

Mit 30 Punkten belegt die TG Frankenthal aktuell in der Tabelle der Südgruppe Platz drei. Die Stuttgarter Kickers und der Ludwigsburger HC folgen mit jeweils 24 Zählern, auf Rang sechs stehen