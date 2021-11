98 Abstriche in drei Stunden: Das ist die Bilanz des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) vom ersten Einsatztag im Testzentrum am Festplatz Benderstraße. Außerdem habe man sechs Personen mit einem PCR-Test abgestrichen, sagt Carlo Bansah, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Vorderpfalz, auf Anfrage. Die meisten seien als Verdachtsfälle oder Kontaktpersonen über das Gesundheitsamt gekommen, zwei Besucher habe man nach einem positiven Schnelltest vor Ort direkt mit dem laborbestätigten Test untersucht. Das Rote Kreuz ist mit ehren- und hauptamtlichen Kräften in Frankenthal im Einsatz, nachdem sich die Johanniter-Unfall-Hilfe vergangene Woche aus dem Betrieb zurückgezogen hatte. Ab 29. November wolle das DRK seine Präsenzzeiten ausweiten. Das sechsköpfige Team wäre dann laut Bansah dienstags und donnerstags von 12 bis 19 Uhr auf dem Festplatz. Überlegt werde auch, PCR-Tests nicht nur wie bislang auf Anweisung des Gesundheitsamts oder nach positivem Schnelltest, sondern auch für private Anlässe, etwa bei Reisen, anzubieten.

Das schließt die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) für sich aus. Die Ortsgruppe ist neben dem Ludwigshafener Pflegedienstleister MKS-Medical ein weiterer Anbieter im Testzentrum. „Wir machen keine PCR-Tests für geschäftliche oder private Angelegenheiten“, betont der Verantwortliche Max Leppla. Die Ehrenamtlichen, die sich in ihrer Freizeit im Kampf gegen das Coronavirus engagieren, müssten darüber häufig mit Besuchern diskutieren. Am Montag habe sein Team 60 kostenfreie Tests durchgeführt, davon seien zwei positiv gewesen. Außerdem wurden 43 PCR-Tests nachgefragt.