Die Stadtverwaltung bittet Frankenthaler Bürger um Verständnis, dass bei Vorgängen, die vor Beginn der Corona-Pandemie Mitte März meist innerhalb eines Tages erledigt waren, weiter mit Wartezeiten zu rechnen ist.

Die Gründe laut Stadt: Persönliche Besuche beim Bürgerservice im Rathaus sind bis auf Weiteres nur mit vorheriger Terminvereinbarung möglich. Manche Dienste können nach Angaben der Verwaltung nur schriftlich oder telefonisch erledigt werden. Das habe bei Bürgern für Ärger gesorgt. Allerdings bedeuteten sowohl das Terminmanagement – per Mail und telefonisch – als auch das schriftliche Beantworten „erheblichen Mehraufwand“. Oft seien zudem Nachfragen nötig, die ein weiteres Bearbeiten erforderten.

Desinfektion nach jedem Besuch

Dass täglich nur eine begrenze Anzahl von Terminen beim Bürgerservice möglich ist, hat der Stadt zufolge mit dem Schutz vor möglichen Infektionen mit dem Coronavirus zu tun: In dem Großraumbüro dürfe sich immer nur eine bestimmte Anzahl von Personen aufhalten. Nach jeder Vorsprache müsse der Besucherbereich gereinigt und desinfiziert werden. „Die aktuell erneut steigenden Fallzahlen machen eine Öffnung der Verwaltung derzeit nicht möglich – zum Schutz der Bürger und der Verwaltungsmitarbeiter“, bedauert die Stadt in ihrer Pressemitteilung.

Anliegen schriftlich vorbringen

Die große Bitte aus dem Rathaus lautet, Anliegen schriftlich per Post oder E-Mail an die Verwaltung zu richten. Dazu zählten die Beantragung von Führungszeugnissen oder Gewerbezentralregisterauskünfte. Auch alle Meldevorgänge erfolgten schriftlich. Fürs Beantragen neuer Ausweisdokumente, für Kopien- oder Unterschriftsbeglaubigungen oder das Verlängern von Bewohnerparkausweisen können Termine vereinbart werden: telefonisch unter 06233 89-666 oder per E-Mail an die Adresse buergerservice@frankenthal.de. Ab Montag, 17. August, ist auf der Internetseite www.frankenthal.de/onlinetermin auch eine digitale Terminvergabe freigeschaltet.