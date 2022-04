Bei den Pokalendspielen des Tischtennisbezirks Vorderpfalz Nord (Raum Ludwigshafen, Frankenthal, Bad Dürkheim) in Großniedesheim, hat es der TuS Bobenheim/Berg verpasst, dem Aufstieg in die Bezirksliga den Sieg im Bezirkspokal folgen zu lassen. Auch für den TuS Wachenheim II reichte es im Finale des Kreisligenpokals nicht für den großen Wurf.

Der TuS Bobenheim/Berg hat eine klasse Saison in der Bezirksklasse Nord gespielt und sich als Zweiter hinter dem SV Kirchheimbolanden den Aufstieg in die Bezirksliga gesichert. Im Endspiel um den Bezirkspokal, eine Pokalrunde für Mannschaften aus Bezirksoberliga, Bezirksliga und Bezirksklasse, waren die Bobenheimer dennoch klarer Außenseiter.

Im Halbfinale traf Bobenheim mit der DJK Eintracht Ludwigshafen auf den zweiten Außenseiter. Der TuS setzte sich in diesem Duell mit 4:2 durch und zog so ins Endspiel ein. Das zweite Semifinale bestritten die Favoriten auf den Titel, der TTC Altrip und der TV Lambsheim. Gleich fünf der sieben Spiele zwischen Altrip und Lambsheim gingen über die volle Distanz. Lambsheim ging zu Beginn mit 2:0 in Front, büßte diese Führung aber wieder ein. Niklas Balthasar glich durch ein 3:2 gegen Patrick Haft aus. Im entscheidenden Spiel unterlag Nils Keil gegen Altrips Tim Röske mit 0:3. Im Endspiel war es dann eine klare Sache. Die Bobenheimer unterlagen mit 0:4 gegen Altrip.

Auch der TuS Wachenheim II schaffte den Einzug in ein Finale, nämlich das um den Kreispokal. In der Vorschlussrunde bezwangen die Wachenheimer die DJK SG Concordia Ludwigshafen III mit 4:0. Das zweite Halbfinale entschied der TFC Ludwigshafen knapp mit 4:3 gegen die TTF Frankenthal V für sich. Michael Gundlach verlor die entscheidende Partie gegen Emre Kara in vier Sätzen. Das Endspiel war dann wieder eine klare Sache. Dort setzte sich der TFC 4:0 gegen Wachenheim durch.

Auch im Kreisklassenpokal kam der Sieger in diesem Jahr aus dem Raum Ludwigshafen. Der VfR Hettenleidelheim unterlag im ersten Halbfinale 1:4 gegen den SV Pfingstweide IV. Im zweiten Semifinale setzte sich die TSG Eisenberg II 4:3 gegen die DJK Eintracht Ludwigshafen II durch. Im Endspiel holte sich das Team aus dem Ludwigshafener Norden mit 4:2 den Titel.