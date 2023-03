Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Droht an Zapfsäulen in der Stadt am Mittwoch totales Chaos? Tankstellenbetreiber Jochen Ziehl (52) hofft auf die Vernunft der Autofahrer, wie er im Interview mit Jörg Schmihing sagt. Und möglicherweise greift der „Tankrabatt“ auch nicht direkt.

Was schätzen Sie: Wie lang wird die Schlange an Ihren Zapfsäulen am Mittwoch sein?

Gute Frage, das werden wir sehen, ob die Leute vernünftig sind und noch ein bisschen