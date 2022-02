Sturm Zeynep sorgte am Freitag auf der Bundesstraße 9 für einen Unfall. Kurz vor der Abfahrt Kläranlage BASF, Fahrtrichtung Ludwigshafen, wurde laut Polizei aufgrund der Wetterverhältnisse ein Baum am rechten Fahrbahnrand entwurzelt. Er fiel auf die Schutzplanke und das gerade dort fahrende Fahrzeug. Der Baum blieb auf der Schutzplanke liegen, sodass er noch in die Fahrbahn hineinragte. Das nachfolgende Fahrzeug hatte keine Möglichkeit, dem Baum auszuweichen. Der Wagen fuhr unter diesem hindurch und zerkratzte sich dabei das Dach. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen beläuft sich nach Schätzung der Polizei auf etwa 1000 Euro. Der Baum sei anschließend von der Fahrbahn gezogen worden. Mehrere umgefallene Verkehrsschilder und Bäume beschäftigten die Polizei Frankenthal an dem Abend außerdem.