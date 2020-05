Unter normalen Umständen würden dieser Tage in der Innenstadt die ersten Vorbereitungen für vier Tage Party pur laufen. Stattdessen organisiert die Verwaltung mit weiteren Ideengebern ein „Strohhutfest@home“. Der Verkauf des zu diesem Anlass gestalteten Buttons beginnt am Montag.

Das wegen der Corona-Krise bis mindestens Ende August gültige Verbot von Großveranstaltungen ist der Grund, warum das Strohhutfest nicht zum gewohnten Termin zwischen den Toren und auf dem Rathausplatz stattfinden kann. Zumindest etwas Ersatz für das größte Straßenfest der Pfalz soll das von der Stadtverwaltung deshalb ins Leben gerufene das „Strohhutfest@home“ bieten. Wie berichtet, sollen dabei an den vier Tagen von 21. bis 24. Mai Konzerte und Filme per Internet-Livestream übertragen werden.

Auflage von 9999 Exemplaren

In einer Sonderedition wird es zu diesem Anlass nach Angaben der Verwaltung den 20. Strohhutfest-Button geben. Das Sammlerobjekt geht in einer Auflage von 9999 Exemplaren am kommenden Montag, 18. Mai, zum Preis von zwei Euro in den Verkauf. Weil der Bürgerservice im Rathaus als Vorverkaufstelle ausfällt, springt laut Stadt der Frankenthaler Einzelhandel ein. Erhältlich ist der Button demnach bei Angela Mode, CPS Grafik Design Druck, Edeka Stiegler, der Einhorn-Apotheke, im Fein-Stick Pfalz-Shop, bei Fürst Helbig, GW Goldschmiede-Werkstatt, im Hotel Central, Kaufhaus Birkenmeier, Kisling, in der Metzgerei Büchele, bei Mode am Rathausplatz sowie Zottelbär und Lesemaus. Außerdem gibt es ihn bei Autohaus Bürkle, Blumen Baro und Weismann Automobile.

Der Erlös aus dem Verkauf des mit einem Motiv der 28 Jahre alten Eileen Laubner gestalteten Buttons fließt nach Vorstellung der Stadt jenen Vereinen zu, „die normalerweise am Strohhutfest teilnehmen und für die mit der Verschiebung ein Großteil ihrer jährlichen Einnahmen wegfällt“, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung.

Paket mit Gläsern, Schorle und Programm

Ausgedacht haben sich die Organisatoren auch ein „Strohhutfest@home“-Paket, von dem 750 Stück ab Montag in den Verkauf gehen. Enthalten sind Dubbegläser, Buttons, Rieslingschorle in Dosen und das Programm. Als Single- für acht oder als Zweier-Version für 15 Euro ist das Paket bis 23. Mai bei Birkenmeier, Kisling und Mexia Eventservice erhältlich. Eine Verkaufsstelle soll es zudem auf dem Festplatz an der Benderstraße geben, die von Montag, 18. Mai, bis Mittwoch, 20. Mai, und am Freitag, 22. Mai, jeweils 8 bis 13 Uhr, geöffnet ist.