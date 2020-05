Sofa statt Innenstadtbelastungstest: Dass das Strohhutfest an seinem ursprünglichen Termin von 21. bis 24. Mai wegen des bundesweiten Verbots von Großveranstaltungen nicht stattfinden kann, dürfte sich herumgesprochen haben. Sozusagen zur kollektiven Frustbewältigung soll es in zwei Wochen ein Strohhutfest@home, also zu Hause, geben: mit Musik, Eröffnung zur gewohnten Uhrzeit und natürlich einem Button.

Bis Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Donnerstag, 21. Mai, 14 Uhr, mit der amtierenden Miss Strohhut Vanessa Quietzsch und Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) per Live-Stream im Internet das virtuelle Strohhutfest eröffnen wird, sind nach Angaben der Stadtverwaltung noch ein paar offene Fragen zu klären. Das gilt für den Programmablauf an den vier Tagen ebenso wie für die „genauen Übertragungswege“.

Die Eckpfeiler des gemeinsam mit dem Kulturzentrum Gleis 4, der Initiative „FT hilft“ und Frankenthaler Firmen entwickelten Projekts stehen allerdings schon: Statt von den Bühnen in der Innenstadt kommt die Musik von der Bühne des Gleis 4 übers Netz in die heimischen Wohnzimmer. Zugesagt haben nach Angaben der Stadt die Anonyme Giddarischde, Grabowsky, High Voltage, The Tuxedo Club Band und der Männerchor mit seinem Mitsingformat „Mundorgel reloaded“.

Buttonverkauf startet am 18. Mai

Neben diesen alten Bekannten müssen die Frankenthaler auf eine weitere liebgewordene Tradition nicht verzichten: den Strohhutfestbutton. Von ihm werde es eine Sonderedition geben. Weil die Verwaltung weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen sei, unterstütze der Einzelhandel die Aktion. Geplanter Vorverkaufsstart ist am Montag, 18. Mai. Der Button kostet wie üblich zwei Euro. Der Erlös fließe an die beim Fest als Gastgeber engagierten Vereine.

Die Gestaltung des Buttons hat in diesem Jahr die Frankenthalerin Eileen Laubner übernommen. Die 28-Jährige kommt ursprünglich aus Bielefeld, hat schon die Buttons der vergangenen Jahren fleißig gesammelt und sich dann gedacht: „Das kann ich auch.“ Grundlage ist eine vor zwei Jahren auf dem Strohhutfest fotografierte Szene, die Laubner für digital bearbeitet habe. Die Sparkasse Rhein-Haardt hat die Herstellungskosten für die komplette Stückzahl in Höhe von 9999 Exemplaren übernommen.

Paket für Singles und Paare

Und weil ein Strohhutfest logischerweise ohne Hut und Schorle schwer vorstellbar ist, haben die Organisatoren ein „Strohhutfest@home“-Paket ersonnen, das im Einzelhandel in zwei Varianten vertrieben werden soll: mit Button, Dubbeglas, Rieslingschorle in der Dose und dem Flyer mit dem Programm als Single- oder Doppelpaket für acht beziehungsweise 15 Euro. Auch hier würden die Vorverkaufsstellen noch bekanntgegeben.

Zusätzlich zur Musik wird es nach Mitteilung der Stadt noch kurze Grußbotschaften, ein Kinderprogramm und Zusammenschnitte von teils historischen Filmaufnahmen geben. Ein weiteres Element des Strohhutfestes können die Macher des Alternativprogramms freilich nicht in den virtuellen Raum verlegen: den Volkslauf am Sonntag. Wer eine Teilnahme geplant habe, könne die 5,5 Kilometer aber gerne privat gehen, walken oder joggen.