Zum Strohhutfest wird die Deutsche Bahn auf Initiative des Zweckverbands Schienenpersonennahverkehr Rheinland-Pfalz Süd (ZSPNV) und der Stadt Frankenthal das Zugangebot zwischen Frankenthal, Freinsheim und Grünstadt in den späten Abendstunden erweitern. Auch die in den vergangenen Jahren angebotene Spätverbindung nach Mannheim wird es wieder geben. „Mit den zusätzlichen Zügen wollen wir der Bevölkerung ein attraktives Angebot zum Besuch des Strohhutfests machen und einen Beitrag zur Entlastung der Umwelt und zur Minimierung der Parkplatzprobleme leisten“, wird Gunther Enke vom ZÖPNV Süd in einer Pressemitteilung zitiert.

Für die Rückfahrt werden zusätzlich zu den bestehenden Zugverbindungen ab Frankenthal um 20.02 Uhr, 20.32 Uhr, 21.02 Uhr, 22.02 Uhr und 23.02 Uhr in Richtung Freinsheim und Grünstadt auch um 23.32 Uhr und 0.02 Uhr Verbindungen eingerichtet. In den Nächten von Donnerstag auf Freitag, Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gibt es dann noch eine zusätzliche Bahnverbindung um 0.32 Uhr ab dem Hauptbahnhof Frankenthal, die unterwegs auch an allen Haltepunkten stoppt.

Spätzüge auch in Richtung Mainz

Nach Ludwigshafen und Mannheim kann man neben den bestehenden Zugverbindungen um 22.05 Uhr, 22.59 Uhr und 23.59 Uhr in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag noch mit einer zusätzlichen letzten Regionalbahn um 1.02 Uhr fahren. Die Züge halten an allen üblichen Bahnhöfen, auch am Haltepunkt Frankenthal Süd, teilt die Deutsche Bahn mit.

Von Frankenthal nach Worms und Mainz fahren die Züge täglich um 23.01 Uhr, am Donnerstag und Freitag um 23.50 Uhr sowie am Samstag um 23.46 Uhr. In den Nächten Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag gibt es noch zwei letzte Verbindungen mit Stopps an allen Haltepunkten bis Mainz um 0.32 Uhr und um 1.54 Uhr.