Einen Monat früher als im vergangenen Jahr und ohne Zeitblöcke: Am Freitag startet das Frankenthaler Strandbad in seine zweite Pandemie-Saison. Möglich ist das wegen der vom Land verkündeten Lockerungen und weil es in der Stadt inzwischen deutlich weniger neue Infektionen mit dem Coronavirus gibt als noch im Frühjahr.

Fast euphorisch klingt die am Mittwoch vom Strandbad-Betreiber Stadtwerke verschickte Pressemitteilung: „Endlich wieder Bahnen ziehen im Schwimmerbecken, endlich wieder toben im Sternbecken, endlich wieder planschen in der Piraten-Bucht“, heißt es da ganz am Anfang. Eine Einschränkung allerdings gibt es bei aller Freude über die Öffnung des Freibads: Die Besucher müssen sich zum Schutz vor möglichen Ansteckungen mit Sars-Co-2 an ein Hygienekonzept halten.

Zeitfenster abgeschafft

Ein paar Dinge werden im Vergleich zu vergangenem Jahr, als das Strandbad erst Ende Juni öffnen konnte, anders und zum Teil unkomplizierter sein: Der Eintritt ist nach Angaben der Stadtwerke täglich durchgehend von 7 bis 20 Uhr möglich. Das Blocksystem, das zur Steuerung der Besucherzahlen entwickelt worden und auf einige Kritik gestoßen war, ist abgeschafft. 2020 waren an 66 Öffnungstagen rund 32.000 Menschen ins Strandbad gekommen.

Wie im ersten Pandemie-Sommer gibt es Tickets zunächst nur online mit entsprechender Registrierung auf der Internetseite des Strandbads. Aber: „Ein eingeschränkter Barverkauf von Restkarten soll voraussichtlich ab dem 11. Juni angeboten werden“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Sie betonen aber: Es gilt ein Einheitspreis für Erwachsene, Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre) und Kleinere (bis 5 Jahre). Saison- und Mehrfachkarten könne man für 2021 nicht anbieten.

Abstandsregel und Maske

Eine komplette Rückkehr zur Normalität kann es trotz der deutlich besseren Inzidenzzahlen noch nicht geben: So gilt den Werken zufolge am Ein- und Ausgang zum Strandbad, im Gastrobereich, an den Sanitärräumen und generell in Warteschlangen die Pflicht zum Tragen eines medizinischen Mund-Nasen-Schutzes (FFP-2- oder OP-Maske). Der Mindestabstand von anderthalb Metern sei überall zu beachten – beispielsweise auch in der Piraten-Bucht und auf Spielplätzen. Dort seien die Eltern fürs Einhalten der Abstandsregel verantwortlich.

Für die Becken haben die Stadtwerke eine maximal zulässige Anzahl von Personen festgelegt. Aus der vergangenen Saison noch bekannt sein dürfte das Prinzip mit vier Bereichen im Schwimmerbecken sein, die jeweils für unterschiedlich schnelle Badegäste mit Leinen abgeteilt sind. Innerhalb der Bereiche wird im Kreisverkehr geschwommen. Am Beckenrand und auf den Flächen darf sich niemand aufhalten. Baden im Weiher ist laut den Stadtwerken erlaubt.

Keine warme Dusche

Zu den Einschränkungen auf dem Gelände zählt auch, dass die zentralen Umkleiden, Spinde und Warmwasserduschen im Hauptgebäude geschlossen bleiben, informieren die Werke in ihrer Mitteilung. Stattdessen können Besucher die dezentralen Umkleiden auf den Liegewiesen nutzen. „Toiletten stehen in diesem Jahr auch an der Piraten-Bucht und am Monte wieder zur Verfügung.“ Von den zwei Fahrradparkplätzen wird nur die mit Blick auf die Kassenhäuschen linke Fläche geöffnet.

Noch Fragen?

Eintrittspreise: Erwachsene: fünf Euro; Kinder und Jugendliche (sechs bis 17 Jahre): 3,50 Euro ; Kleinkinder (null bis fünf Jahre): 0,50 Euro.