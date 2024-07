Ein Strafverfahren wegen versuchter Vergewaltigung wird am Donnerstag, 1. August, um 9 Uhr vor dem Schöffengericht des Amtsgerichts eröffnet. Die Staatsanwaltschaft legt laut Information des Gerichts einem 43-jährigen Mann aus Frankenthal zur Last, sich im August 2021 in Frankenthal zunächst in die Wohnung einer Bekannten begeben zu haben. Dort soll er in deren Schlafzimmer die Tür verbarrikadiert, sich entkleidet und die Frau sexuell attackiert haben. Der Angeklagte ist strafrechtlich bislang noch nicht in Erscheinung getreten. Er hat die Tat im Ermittlungsverfahren bestritten. Ein Fortsetzungstermin ist auf Mittwoch, 7. August, 9 Uhr, terminiert.