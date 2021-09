Bei der Bürgermeisterwahl am Sonntag in Bobenheim-Roxheim hat sich kein Kandidat mit absoluter Mehrheit durchgesetzt. Der amtierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) holte 49,8 Prozent der Stimmen. Seine Konkurrenten Christian Reber (CDU) und Nicole Born (Bündnis 90/Die Grüne) erzielten im ersten Wahlgang ein Ergebnis von 35,1 beziehungsweise 15,1 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei 74 Prozent. Müller und Reber treten nun in einer Stichwahl am 10. Oktober gegeneinander an.

Gleichzeitig wurde in der Altrheingemeinde per Bürgerentscheid über das geplante Neubaugebiet südlich der Einkaufsmärkte am Südring abgestimmt. 3085 von 5692 Wählern (54,2 Prozent) möchten nicht, dass auf den landwirtschaftlich genutzten Flächen ein Wohn- und Gewerbegebiet entsteht. Die Wahlbeteiligung lag bei 72,6 Prozent.

Übrigens: Informationen, Analysen und Hintergründe zur Bundestagswahl gibt es im RHEINPFALZ-Liveblog.