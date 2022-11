Änderungen bei zwei größeren Wohnungsbauprojekten: Während das Vorhaben auf dem früheren Sternjakob-Gelände noch etwas größer werden soll, haben bei „Albert_Wohnen“ Probleme mit Schallschutz und Energiekonzept für weitere Verzögerung gesorgt.

Die Nürnberger Steinmann-Gruppe macht ihre Ankündigung wahr und will die Verwaltungsgebäude mit der markanten gelben Fassade entlang der Frankenstraße abreißen. Stattdessen sollen auf diesem etwa 5000 Quadratmeter großen Abschnitt C des Bebauungsplans „Ehemaliges Sternjakob Areal“ vier weitere Wohngebäude entstehen – zusätzlich zu den von der Deutschen Bauwert AG geplanten rund 200 Wohneinheiten in neun Mehrfamilienhäusern und 17 Doppel- beziehungsweise Reihenhäusern.

Ein neues Problem beim Lärmschutz hat unterdessen dafür gesorgt, dass sich ein anderes Projekts weiter hinzieht: „Albert_Wohnen“ auf dem früheren KBA-Mitarbeiterparkplatz. Vor einem guten Jahr hatte der Stadtrat einer überarbeiteten Planung zugestimmt, die beispielsweise den Einbau von Schallschutzfenstern zur Lambsheimer Straße vorsah. Tatsächlich reicht aber das allein nicht aus, um im Bereich der Zufahrt auf das frühere Werksgelände die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten. Ein vom Investor BPD angepasstes Gutachten prüft die Verwaltung gerade, wie aus der Vorlage für den Planungs- und Umweltausschuss hervorgeht.

Auf dessen Tagesordnung steht am Donnerstag noch ein weiteres Großprojekt: die Um- und Neugestaltung von Bahnhofsvorplatz und ZOB. Weil auf dem Areal zum einen Bäume gefällt werden müssen und zum anderen neue nur schwer angepflanzt werden können, hat die Stadt offenbar neue Pläne. Die Fassaden umliegender Gebäude könnten begrünt werden: Im Blick haben die Planer dabei neben dem Parkhaus am Nordende und dem Stellwerk auch das frühere Sparkassen-Gebäude an der Eisenbahnstraße gegenüber des Bahnhofs.

Termin

Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 1. Dezember, 17 Uhr, im Congress-Forum (kleiner Saal), Stephan-Cosacchi-Platz 5.