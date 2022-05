Der SPD-Unterbezirk Vorderpfalz wählt am Montag in Speyer seinen Vorstand neu. Die Speyerer Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler (38), die 2019 den langjährigen Vorsitzenden Martin Wegner abgelöst hatte, kandidiert laut SPD-Regionalgeschäftsführer Walter Feiniler nicht mehr. Das habe mit der Belastung durch ihre weiteren Ämter zu tun, begründet Feiniler. Für die Nachfolge vorgeschlagen werde bisher Gregory Scholz aus Ludwigshafen. Der 41-jährige Lehrer führt mit Oppau/Edigheim/Pfingstweide den größten Ludwigshafener Ortsverband der Sozialdemokraten und ist stellvertretender Stadtverbandsvorsitzender. Im Unterbezirk sind laut Feiniler knapp 2900 SPD-Mitglieder aus Ludwigshafen, Speyer, Frankenthal und dem Rhein-Pfalz-Kreis organisiert. Die Delegierten kommen am Montag ab 18 Uhr im kleinen Saal der Stadthalle Speyer zusammen.