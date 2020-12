Die Stadtverwaltung ist von Montag, 21. Dezember, bis ins neue Jahr geschlossen. Am 4. Januar wird im Rathaus wieder regulär gearbeitet.

Der Mitteilung der Stadt zufolge finden für die drei Tage bis Heiligabend vereinbarte Termine statt. Für telefonische Anfragen verweist die Verwaltung zwischen 28. und 30. Dezember auf die Behördenrufnummer 115. Diese Hotline sei von 8 bis 18 Uhr erreichbar. An den Tagen „zwischen den Jahren“ ist das Standesamt zudem jeweils von 10 bis 12 Uhr mit einem Notdienst nur für Sterbefälle besetzt. Im selben Zeitraum ist auch die Friedhofsverwaltung für Rücksprachen zu Sterbefällen unter der Rufnummer 06233 89-683 zu erreichen.

Bücherei: Abholservice

Die Stadt weist noch einmal auf den Abholservice der pandemiebedingt ohnehin geschlossenen Stadtbücherei hin. Dabei können pro Ausweis bis zu zehn Medien vorbestellt werden – vorzugsweise per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder telefonisch unter der Rufnummer 06233 89-630. Die Stadtbücherei vergibt zur Abholung Termine am Montag, 21. Dezember, zwischen 14 und 17.30 Uhr, und am Dienstag, 22. Dezember, zwischen 10 und 17.30 Uhr. Danach pausiert der Abholservice bis zum 4. Januar. Zwischen 23. Dezember und 4. Januar ist auch die Rückgabebox geschlossen.

Müllabfuhr nach Plan

Die Müllabfuhr ist nach Angaben der Stadt an Heiligabend und Silvester nach Plan unterwegs. Für die sonstigen Dienstleistungen des Eigen- und Wirtschaftsbetriebs (EWF) wie Straßenreinigung, Winterdienst und Stadtentwässerung seien Bereitschaftsdienste eingerichtet. Das Wertstoffcenter ist bis Donnerstag, 7. Januar, geschlossen. Über Weihnachten und den Jahreswechsel gilt das auch für die Kompostanlage der Firma Wagner.