Über 600 Stadttauben wurden bei einem Monitoring in der Frankenthaler Innenstadt im Mai registriert. Um deren Situation zu verbessern und die weitere Ausbreitung der Vögel zu kontrollieren, soll ein Taubenschlag eingerichtet werden. Betreut werden soll dieser durch Ehrenamtliche. Darüber informiert Vogelschützerin Sarah Tretter, die als Spezialistin für Stadttauben, Finken und Spatzen in der ehrenamtlichen Wildvogelhilfe in Bobenheim-Roxheim eine von acht Pflege- und Beratungsstellen in der Region führt, auf Anfrage. Die Betreuung eines in Frankenthal geplanten Taubenschlags soll ein neuer Verein übernehmen.

Bei der Gründungsversammlung der Stadttaubenhilfe seien vergangenen Samstag elf Interessierte dabei gewesen, teilt deren Vorsitzender, Klaus-Werner Baumann, mit. Baumann engagiert sich seit einem Jahr beim Taubentaxi, einem Fahrdienst für verletzte Tiere in der Region. Parallel zur Vereinsanmeldung laufe derzeit in Regie der Stadtverwaltung die Suche nach einem geeigneten Standort in der Innenstadt. Sobald der Schlag eingerichtet sei, würden entsprechend angeleitete Freiwillige Fütterung, Reinigung und Brutkontrolle übernehmen. Zugleich müsse dann ein striktes Fütterungsverbot von der Stadt durchgesetzt werden, um die Ansiedlung im Schlag zu gewährleisten, betont Fachfrau Tretter.

Kontakt

Wer das Projekt mit Spenden oder persönlichem Einsatz unterstützen will, kann sich unter Telefon 06233 8809201 oder per E-Mail an kwbaumann@t-online.de melden.