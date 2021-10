Konstantin Werner (Grüne) gibt seinen Sitz in der Stadtratsfraktion ab. Grund dafür ist der Umzug des Referendars nach Heidelberg. Nachfolgerin Werners ist Sylvia Classen-Czeczerski.

Bei der Verabschiedung im Rat lobte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) das Engagement des jungen Kommunalpolitikers. Werner, der 2019 neu in den Stadtrat gewählt wurde und das Amt des stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden übernahm, habe sich sehr gut in die Arbeitsthemen eingearbeitet und sich die Achtung der Stadtratsmitglieder erworben. Klimaschutz und Ausbau des Öffentlichen Nahverkehrs waren zentrale Themen des 30-Jährigen. Insbesondere setzte sich Werner für die Verbesserung der Situation des Radverkehrs und die Einführung von Car-Sharing ein, um so für Pendler eine attraktive Alternative zum eigenen Auto zu schaffen.

Der Lehramtsstudent aus Frankenthal, der nach einem Studium der Wirtschafts- und Politikwissenschaften derzeit sein Referendariat absolviert, machte sich außerdem für den Digitalpakt in Schulen stark. Weitere Anliegen Werners waren es, die Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, etwa durch den Einbau von Fotovoltaikanlagen, zu steigern. Werner war Mitglied im Planungs- und Umweltausschuss und im Aufsichtsrat der Stadtwerke. Werner betonte in der Sitzung, dass er den konstruktiven Dialog mit den Vertretern der übrigen Fraktionen geschätzt habe. Der 30-Jährige bedauerte, dass es zu lange dauere, wichtige Vorhaben wie etwa die Klimafolgenabschätzung für alle kommunalen Projekte umzusetzen.

Nachfolgerin Sylvia Classen-Czeczerski will als langjähriges Mitglied im Jugendhilfeausschuss und Stellvertreterin im Schulträgerausschuss besonders die Belange der Jugend in den Fokus rücken. Ihr sei es wichtig, den Menschen in Frankenthal zuzuhören. Die 60-Jährige, die sich im Ortsbeirat Eppstein engagiert, setzt auf ein gutes Miteinander im Stadtrat, jenseits von Parteigrenzen. Der Weggang von Werner sei bedauerlich. Die Grünen hofften nun auf neuen Nachwuchs.