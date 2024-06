Wenn der Frankenthaler Stadtrat am 3. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammenkommt, dann sind die Kräfteverhältnisse deutlich anders als bisher verteilt. Mit 18 Sitzen versechsfacht die Freie Wählergruppe (FWG) ihr Ergebnis von 2019 und wird mit Abstand stärkste Fraktion. Weit abgeschlagen dahinter hat die CDU – bislang mit 14 Stadträten vertreten – am Sonntag bei der Kommunalwahl acht Mandate erobert. Die AfD kommt von bislang drei auf sieben Sitze und landet damit auf Platz drei. Es folgen SPD (sechs), Grüne (drei) sowie FDP und Liste Zukunft mit jeweils einem Sitz. Das ist am Montagnachmittag das vorläufige amtliche Endergebnis nach Auszählung aller 55 Wahlbezirke. Die Wahlbeteiligung lag laut Stadt bei 54,3 Prozent und damit zwei Punkte über dem Wert von 2019.

