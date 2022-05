Neun Gruppen haben sich in der Verbandsgemeinde (VG) Lambsheim-Heßheim bisher für das Stadtradeln angemeldet. Das teilt Klimaschutzmanagerin Erika Demski mit.

Die VG Lambsheim-Heßheim ist am Sonntag traditionell mit einer Radtour ins Stadtradeln 2022 gestartet. Von der Grillhütte in Beindersheim ging es über Bobenheim-Roxheim entlang am Silbersee bis zum Kleinniedesheimer Schlosspavillon. Es war der erste Schritt für ein ehrgeiziges Ziel. Die VG möchte laut Demski noch besser abschneiden als im Erfolgsjahr 2020, als insgesamt 21.577 Kilometer zusammen kamen.

Bis zum 11. Juni wird beim Stadtradeln um jeden Kilometer gekämpft. Nach wie vor können sich Gruppen, Vereine, Einzelpersonen, Schulen, Behörden oder Unternehmen bei der bundesweiten Aktion des Klima-Bündnisses anmelden. Das geht im Netz unter www.stadtradeln.de/vg-lambsheim-hessheim oder mit der kostenlosen Stadtradeln-App auf dem Handy. Der App-Vorteil: Sie zeichnet die gefahrenen Kilometer automatisch auf. Zum Abschluss der Aktion ist am 11. Juni eine Radtour ab dem Verwaltungsgebäude in Lambsheim geplant, verrät Demski.