Gute 50.000 Kilometer mehr als bei der Premiere im vergangenen Jahr haben die Frankenthaler Teilnehmer der Aktion „Stadtradeln“ zurückgelegt . Bis Montagmorgen waren 265.541 Kilometer eingetragen. Wer Strecken nachmelden möchte, kann das noch bis Freitag erledigen.

Hätten die Teilnehmer der Aktion die Anzahl an Kilometern, die sie in den vergangenen drei Wochen gefahren sind, im Auto zurückgelegt, wären 39 Tonnen Kohlendioxid mehr ausgestoßen worden, rechnet die Stadt vor. Umgekehrt formuliert: Diese Menge des klimaschädlichen Gases haben die eifrigen Radler eingespart. Die Bilanz des Stadtradelns kann sich aber noch verbessern – zumindest ein bisschen: Wer für die Aktion registriert war, seine Kilometer bislang aber nicht erfasst hat, kann das bis Freitag, 18. September, nachholen. Das ist entweder über die Internetseite www.stadtradeln.de/frankenthal, mit der Smartphone-App oder per Papier-Erfassungsbogen möglich. Den gibt es bei Klimaschutzmanagerin Anna-Catharina Eggers, Telefon 06233 89-618, E-Mail anna-catharina.eggers@frankenthal.de.

20 Teilnehmer mehr

Mit 1506 Radlern hatten sich in diesem Jahr zwar nur rund 20 Teilnehmer mehr angemeldet als 2019, die haben dafür umso mehr Strecke gemacht. Bei den Teams mit den meisten gefahrenen Kilometern verteidigt das Albert-Einstein-Gymnasium seinen Spitzenplatz mit bislang 41.669 erfassten Kilometern und 431 Radlern (2019: 48.915). Auf dem vorläufigen zweiten Platz liegt das Team des Unternehmens KSB mit 25.465 Kilometern und 78 Radlern (2019: 18.773), gefolgt von der Gruppe Frankenthaler Minis & Co, deren 75 Mitglieder 15.574 Kilometer erfasst haben (2019: 11.200). Neu unter den besten fünf Teams sind mit 14.530 Kilometern und 110 Teilnehmern „Karolines Team“ vom Karolinen-Gymnasium und die Radler der VT Frankenthal („VT immer in Bewegung“) mit 14.341 Kilometern und 64 Mitgliedern.

Die meisten Kilometer pro Kopf legten nach aktuellem Stand das Zweierteam „Raymon“ mit 577,5 Kilometern, „The Rebel Rabbits“ (zwei Radler, je 559,9 km), Team „Woogebauer“ (vier Radler, je 512,3 km), Team „Silverrider“ (zwei Radler, je 508,6 km) und das Team des Kanu- und Segelclubs Frankenthal (sechs Radler, je 412,7 km) zurück. Der Beigeordnete Bernd Leidig (SPD) verpasste als „Stadtradel“-Star nur knapp die Vorgabe seines Vorgängers, Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU), und legte 272 Kilometer auf dem Rad zurück (2019: 300). Aus der Lokalpolitik beteiligten sich in diesem Jahr 33 Vertreter an der Aktion.

Noch kein Vergleich möglich

Wie Frankenthal im Vergleich mit anderen Kommunen abgeschnitten hat, das bleibt nach Angaben der Stadt weiterhin spannend: Aufgrund technischer Probleme ist die Ergebnisübersicht auf www.stadtradeln.de derzeit ausgeblendet. In der näheren Umgebung hat aber beispielsweise der Kreis Bad Dürkheim mit 879 Teilnehmern rund 217.000 Kilometer erstrampelt. Ludwigshafen liegt nach einer guten Woche bei etwa 91.000 Kilometern. In der Nachbarstadt endet der Aktionszeitraum am 27. September. Die endgültigen Frankenthaler Ergebnisse werden bei einer Preisverleihung im Rathaus am 6. Oktober bekanntgegeben.