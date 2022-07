Westlich der Stadtklinik wird gerade die Fläche freigeräumt, auf der im Herbst die Arbeiten am Erweiterungsbau für das Krankenhaus beginnen sollen. Bis Dienstagabend lief laut Kaufmännischer Direktorin Monika Röther die Ausschreibung fürs Errichten des rund 7,4 Millionen Euro teuren Rohbaus. Die Auftragsvergabe muss bis Ende August erledigt sein, weswegen der Krankenhausausschuss an einer Sondersitzung in den Sommerferien nicht herumkommt. Der Zeitplan der Klinik-Verantwortlichen sieht den symbolischen ersten Spatenstich für September vor. Im Frühsommer 2025 soll der Neubau bezugsfertig für Psychiatrie und Gynäkologie sein. Parallel beginnt bereits 2023 die schrittweise Sanierung und Modernisierung des alten Hauptgebäudes. Die soll den Vorstellungen nach bis 2030 abgeschlossen sein. Das Gesamtprojekt wird derzeit mit rund 41 Millionen Euro veranschlagt; 30 Millionen Euro hat das Land als Zuschuss versprochen. Auf Nachfrage von Dieter Schiffmann (SPD) sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) am Dienstag im Fachausschuss, dass in diesbezüglich mit dem Land getroffenen Vereinbarung ein Baukostenindex enthalten sei. Das bedeute: Wenn die Preise stiegen, erhöhe sich auch die Zuwendung. „Das gilt aber auch für unseren Eigenanteil“, betonte Hebich.