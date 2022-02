Das Land unterstützt den geplanten Erweiterungsbau an der Stadtklinik Frankenthal mit rund 30 Millionen Euro. Den Bewilligungsbescheid hat Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) überreicht. Das Projekt mit einem Gesamtvolumen von etwa 41 Millionen Euro umfasst einen Anbau westlich des Hauptgebäudes, indem nach Fertigstellung die Psychiatrie inklusive Tagesklinik sowie die Geburtshilfe untergebracht sein werden. Aus Mainz hatte Dreyer noch zwei weitere Bescheide mitgebracht: Die rund 2,5 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds stehen für die Digitalisierung der Klinik zur Verfügung. Dreyer sprach mit Blick auf die Corona-Pandemie von „nicht besonders einfachen Zeiten“ für die Krankenhäuser im Land. Sie habe „ganz hohen Respekt“ vor der Arbeit, die in den Kliniken von Ärzten und Pflegern geleistet werde.