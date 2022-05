Den Neubau einer Psychiatrischen Tagesklinik in Limburgerhof, die durch die Stadtklinik Frankenthal betrieben werden soll, wird das Land mit 1,5 Millionen Euro aus dem Krankenhaus-Investitionsprogramm 2022 bezuschussen. Das teilt der Landtagsabgeordnete Martin Haller (SPD, Lambsheim) mit. Auf einem Grundstück in der Nähe des Bahnhofs Limburgerhof soll Raum für 20 Therapieplätzen entstehen. Geplanter Kostenrahmen: rund 3,5 Millionen Euro. Außerdem seien weitere 1,4 Millionen Euro für die Zusammenführung der Psychiatrie in einem Neubau an der Stadtklinik bewilligt, so Haller. Bislang gibt es mit der Tagesklinik am „Metznerpark“ noch einen zweiten Standort in der Innenstadt. Das Gebäude ist jedoch so marode, dass sich eine Sanierung nicht lohnt.

Die Förderung sei ein wichtiger Schritt für die Menschen in der Region. Die Investition an der Stadtklinik sei eine von 30 Einzelmaßnahmen an 27 Standorten landesweit. Die Landesregierung stelle den Krankenhäusern 136 Millionen Euro zur Verfügung – 71 Millionen für bauliche Investitionen und 65 Millionen als Pauschalförderung. Ziel sei es, eine bedarfsgerechte, flächendeckende Krankenhausversorgung im Land zu erhalten, sagt Haller.