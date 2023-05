Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Was ist dran an den Vorwürfen, die gegen den neuen Kaufmännischen Direktor der Stadtklinik seitens seines früheren Arbeitgebers erhoben werden? Diese Frage wird bei der Sitzung des Krankenhausausschusses am Mittwoch im Mittelpunkt stehen. Wie berichtet, will das Klinikum Stadt Soest wegen Untreue Strafanzeige gegen seinen ehemaligen Geschäftsführer erstatten.

Die Versuchsanordnung ist durchaus ungewöhnlich: Bevor sich die Mitglieder des Gremiums mit fünf Punkten öffentlich beschäftigen, tagt der 14-köpfige Ausschuss ab 17 Uhr