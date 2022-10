Kostenlos Filme und Musik aus dem Internet streamen – wie das funktioniert, erklärt eine Mitarbeiterin der Stadtbücherei Frankenthal am 29. Oktober, 10 bis 13 Uhr, beim Mediensamstag.

Um Medien auf verschiedenen Endgeräten abspielen zu können, werde lediglich die Nummer des Büchereiausweises und ein Passwort benötigt, so die Stadtverwaltung. Bei der Plattform „filmfriend“ reiche das Angebot von deutschen Klassikern über internationale Arthouse-Titel bis zu Kinderfilmen und Serien. Der Zugang sei über die Internetseite der Bibliothek oder über www.filmfriend.de möglich. Nutzbar seien PC, Laptop oder Tablet sowie Smartphone und internetfähige TV-Geräte.

Drei Titel pro Woche

„Freegal Music“ wiederum erlaubt laut Stadt Zugriff auf Songs und Musikvideos. Der Zugang erfolgt entweder per Browser auf www.freegalmusic.com oder über die App des Anbieters. Pro Tag könnten drei Stunden Musik gestreamt werden. Pro Woche dürften Nutzer drei Titel herunterladen und dauerhaft speichern. Der Mediensamstag ist kostenlos und für alle Altersgruppen geeignet, betont die Verwaltung.

Noch Fragen?

Informationen telefonisch unter 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, persönlich in der Welschgasse 11 oder im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei.