Wer gemeinsam mit seinen Kindern erste Programmiererfahrungen sammeln möchte, hat am Freitag, 24. Februar, in der Stadtbücherei (Welschgasse 11) die Gelegenheit dazu. Von 15 bis 18 Uhr steht der Lernroboter Blue-Bot bereit zum Kennenlernen und Ausprobieren. Wie die Stadtbücherei mitteilt, wird das Gerät wird per Tablet und App über eine Bodenmatte gesteuert. Es gilt, den Roboter ans Ziel zu navigieren, Hindernisse zu umfahren und weitere Programmieraufgaben zu meistern.

Freitagsaktionen für die Familie

Die Veranstaltung „Blue-Bot programmieren“, die von Medienpädagogin Dorle Voigt begleitet wird, richtet sich an Familien mit Kindern ab sechs Jahren. Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung nicht erforderlich. Die neue Reihe „Freitagsaktion“ für Familien mit Kindern unterschiedlichen Alters findet einmal monatlich jeweils von 15 bis 18 Uhr in der Kinderbücherei statt. Die nächsten Termine: „Bauen und Programmieren mit Lego“ am 24. März und „Virtual Reality Gaming und Augmented Reality erleben“ am 28. April.

Infos gibt es unter Telefon 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de, im Netz unter www.frankenthal.de/stadtbuecherei oder direkt in der Bücherei (dienstags bis freitags, 10 bis 18 Uhr, samstags, 10 bis 15 Uhr).