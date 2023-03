Die Stadt Frankenthal will ihre Bemühungen für Klima und Umwelt verstärken und diesbezüglich neue Ziele formulieren. Das vor zehn Jahren verfasste Klimaschutzkonzept soll aktualisiert und darüber hinaus ein Plan entwickelt werden, wie der zunehmenden Hitze in den Sommermonaten begegnet werden kann.

Dass sich nach zehn Jahren die gesetzlichen und tatsächlich spürbar ja auch die klimatischen Voraussetzungen verändert haben, ist der Grund für diese Initiative. Damit und mit dem Klimaschutzbericht 2021 wird sich am Donnnerstag der Planungs- und Umweltausschuss bei seiner Sitzung beschäftigen. Bisher hatte sich Frankenthal vorgenommen, bis zum Jahr 2050 Wärme und Strom für öffentliche Gebäude, Industrie/Gewerbe und private Haushalte aus eigenen Ressourcen CO 2 -frei decken zu können.

Die aktuellsten Zahlen, die dem Bericht zufolge zur Treibhausgas-Bilanz der Stadt vorliegen, stammen allerdings aus dem Jahr 2019. Demnach ist die Menge des in Frankenthal „produzierten“ Kohlendioxids von 2011 bis 2019 von 481.563 auf 435.863 Tonnen gesunken – also um etwas mehr als zehn Prozent. Hebel, diesen Prozess zu beschleunigen, sieht die Verwaltung in ihrem Report in den Bereichen Gebäude, Energieversorgung, bei Industrie und Gewerbe, Verkehr und Raumplanung sowie beim individuellen Konsumverhalten der Bürger.

Schottergärten und Breitbandnetz

Im Zusammenhang mit Klima und Schutz vor Hitze steht ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung des Ausschusses: die Schottergärten. Die Stadt will darüber berichten, welche Möglichkeiten es zu deren Verhinderung gibt. Eine sogenannte Gestaltungssatzung, wie im Stadtrat im vergangenen Herbst von der Fraktion Grüne/Offene Liste beantragt, hält sie nicht für hilfreich. In der Vorlage für Donnerstag betont die Verwaltung, dass die Stadt nicht über ausreichendes Personal verfügt, um das Einhalten eines solchen Regelwerks zu überprüfen.

Neben vielen einzelnen Bauprojekten, über die das Gremium zu entscheiden hat, steht auch ein zunehmend wichtiger Aspekt digitaler Infrastruktur auf dem Programm: der Stand beim Ausbau des Internetbreitbandnetzes in Frankenthal. Ebenfalls auf der Tagesordnung: ein Bericht über den weiteren Beteiligungsprozess im Zusammenhang mit dem geplanten Neubau am Jakobsplatz im Pilgerpfad.

Termin

Sitzung des Planungs- und Umweltausschusses am Donnerstag, 9. März, 17 Uhr, im Verwaltungsgebäude Neumayerring 72 (Sitzungssaal).