Bürgern die Orientierung erleichtern, wenn sie in unterschiedlichen Lebenslagen Hilfe vom Staat brauchen – für diese Lotsenfunktion möchte die Stadtverwaltung für ihren Bereich Familie, Jugend und Soziales eine eigene Stelle schaffen. Das hat Beigeordneter Bernd Leidig (SPD) am Mittwoch im Fachausschuss angekündigt. Eine solche Kontaktstelle hatte die Grünen-Fraktion mit Hinweis auf das entsprechende Vorbild in Bobenheim-Roxheim gefordert.

Offenbar ist ein bisschen Kreativität bei den Verantwortlichen gefragt, um die Stelle des zentralen Ansprechpartners für die im Fachbereich betreuten Aufgaben zu schaffen. Sozialdezernent