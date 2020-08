Die Stadt hat vor dem Hintergrund der aktuell auch in Frankenthal wieder steigenden Infektionszahlen den am Samstag, 12. September, geplanten Tag des Sports und die als Ergänzung dazu gedachte Veranstaltung „Dubbe Goal“ abgesagt.

„Wir bedauern sehr, dass diese beiden beliebten Veranstaltungen in diesem Jahr nicht stattfinden können. Mit Sorge beobachten wir aber die aktuell wieder steigenden Infektionszahlen – eine Absage ist deshalb zum Schutz unserer Bürger leider alternativlos“, zitiert die Verwaltung in ihrer am Dienstag veröffentlichten Pressemitteilung den Oberbürgermeister und Sportdezernenten Martin Hebich (CDU).

Beim Tag des Sports präsentieren sich sonst Vereine der Stadt mit ihren Angeboten auf dem Rathausplatz und an einzelnen Sportstätten. Besucher können sich umfassend über deren Aktivitäten informieren und unterschiedliche Sportarten ausprobieren. In diesem Jahr hätte die Veranstaltung zum ersten Mal im Ostparkstadion stattfinden sollen, bedauern die Organisatoren. Ausfallen wird den Angaben der Stadt zufolge auch die zuletzt mit Musik und Ballonglühen kombinierte Veranstaltung „Dubbe Goal“ im Kanalhafen.

Viele Veranstaltungen gestrichen

Wegen Corona aus dem Terminkalender gestrichen wurden fast alle städtischen Veranstaltungen bis Jahresende. Neben den Vorort-Kerwen sind das der Kunst- und Genussmarkt (22. August), der Bauernmarkt (5. und 6. September) und der Bürgerempfang (23. Oktober). Noch nicht entschieden ist, ob und in welcher Form das Herbstspektakel mit verkaufsoffenem Sonntag (1. bis 5. Oktober) und der Weihnachtsmarkt (23. November bis 29. Dezember) stattfinden können.

Die aktuell gültige zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes Rheinland-Pfalz verbietet laut Stadt Großveranstaltungen bis einschließlich 31. August. Mitte Juni sei beschlossen worden, dieses Verbot auf Bundesebene bis mindestens Ende Oktober aufrechtzuerhalten. Von den Absagen nicht tangiert sind die Aktion Stadtradeln (ab 22. August) und der Freiwilligentag der Metropolregion Rhein-Neckar am 19. September.