Ein halbes Jahr lang mussten die Frankenthaler auf Straßen und Plätzen im Stadtkern Maske tragen, um sich und andere vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Ab Mittwoch ist dieses Pandemie-Kapitel vorbei. Die aktuell niedrige Inzidenz erlaubt allerdings noch weitere Lockerungen.

Zwei Zahlen, gleicher Effekt: Das Robert-Koch-Institut des Bundes meldet für Frankenthal am Dienstag eine Sieben-Tage-Inzidenz von 24,6, das Landesuntersuchungsamt auf Basis seiner etwas aktuelleren Zahlen sogar von 18,5. Niedriger war dieser Wert, der die Anzahl der Neuinfektionen für die zurückliegende Woche pro 100.000 Einwohner angibt, zuletzt im Oktober vergangenen Jahres. Die Stadt liegt damit fünf Werktage in Folge unter der 50er-Marke. Das ermöglicht nach dem Perspektivplan der Landesregierung weitere Lockerungen.

Die augenfälligste davon geht allerdings auf eine Entscheidung der Stadtverwaltung zurück und wird schon an diesem Mittwoch greifen: Die Verantwortlichen im Rathaus haben sich nach eigenen Angaben dazu entschlossen, die seit Anfang Dezember durchgehend für die Fußgängerzone und angrenzende Straßen und Plätze geltende Pflicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes zurückzunehmen. Damit ist seit langer Zeit in Frankenthal auch keine kommunale Allgemeinverfügung mehr in Kraft, sondern nur noch die dann aktuelle Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes.

Strandbad kann öffnen

Als Folge der niedrigen Inzidenz wird in der Stadt aber noch einiges mehr einfacher: Kontakte sind ab Donnerstag dann wieder fünf Personen aus fünf verschiedenen Haushalten erlaubt – Kinder bis einschließlich 14 Jahre und Geimpfte und Genesene zählen bei dieser Rechnung laut Verwaltung nicht mit. Bei Aktivitäten im Freien entfällt die Pflicht, ein aktuelles negatives Schnelltest-Ergebnis vorweisen zu müssen. Erfreulich für Gaststätten: Sie dürfen dann auch wieder Gäste im Lokal bewirten.

Und selbst wenn das Wetter bislang noch nicht so richtig danach war: Das Land gibt grünes Licht fürs Öffnen der Freibäder. Bedingungen, die dann auch im von den Stadtwerken betriebenen Strandbad zu erfüllen wären: Nur die Hälfte der maximal möglichen Besucherzahl darf aufs Gelände und der Infektionsschutz muss gewährleistet sein. Vergangene Woche hatten die Werke mit Hinweis auf die damals offene Rechtslage noch keinen Starttermin fürs Strandbad genannt.

Lockerer als in den zurückliegenden Monaten geht es auch beim Sport zu: Das Land ermöglicht unter bestimmten Voraussetzungen Training in größeren Gruppen. Bei einer Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 dürfen dann bei Veranstaltungen im Freien auch wieder bis zu 250 Zuschauer dabei sein. Einschränkungen werden auch für Gottesdienste, Kultur (Theater und Kinos) und außerschulische Bildungseinrichtungen reduziert.

Noch Fragen?

Einzelheiten zu den aktuellen Corona-Regeln auf der Internetseite der Stadt www.corona-frankenthal.de oder auf dem Webportal des Landes Rheinland-Pfalz www.corona.rlp.de.