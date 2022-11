Bereits am Donnerstag beginnen die Martinsfeiern in Kindergärten und Kirchengemeinden in Frankenthal und den Vororten – eine Übersicht.

Die Studernheimer Gemeinde St. Georg lädt am Donnerstag, 10. November, 18 Uhr, zu einem Wort-Gottesdienst in die Kirche (Oggersheimer Straße 8) ein. Laut einer Pressemitteilung der Stadt findet danach der Umzug statt. Das Martinsfeuer wird auf dem Parkplatz des Pfarrheims entzündet. Dort gibt es Brezeln, Tee und Glühwein. Im Ökumenischen Gemeindezentrum (ÖGZ) im Pilgerpfad (Jakobsplatz 1) wird das Martinsfeuer am Freitag, 11. November, entzündet. Los geht es um 17.30 Uhr. Es spielt die Bläsergruppe des ÖGZ, dazu werden Kinderpunsch, Glühwein und Brezeln gereicht. Organisiert wird die Veranstaltung vom DPSG-Pfadfinderstamm, der die Gäste bittet, eigene Becher mitzubringen.

Die Martinsfeier von St. Ludwig beginnt am Freitag, 18 Uhr, auf dem Rathausplatz. Der Umzug mit Reiter und Blaskapelle zur Kirche St. Ludwig, wo unter Beteiligung der Kita ein Wort-Gottesdienst stattfindet. Im Anschluss gibt es Glühwein, Brezeln und Würstchen. Ebenfalls am Freitag um 18 Uhr beginnt in Mörsch der gemeinsame Umzug von Kita Heilig Kreuz und Grundschule. Angeboten werden Glühwein und Würstchen.