Aus bislang ungeklärter Ursache brannte am Freitagmorgen gegen 5.30 Uhr ein Mazda älteren Baujahres in der Straße Am Binnendamm in Bobenheim-Roxheim vollständig aus. Nach Polizeiangaben stand der Pkw auf dem dort befindlichen ehemaligen Sportplatz am Altrhein. Am Auto entstand ein Totalschaden, den die Beamten auf rund 2000 Euro beziffern. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.

Zeugen werden um Hinweise gebeten an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, oder die Polizeiwache Maxdorf, Telefon 06237 9341100, sowie per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.