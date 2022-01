Schwäne, Katzen, eingeklemmte dicke Igel: Es gibt so einige Tiere, die Polizei und Feuerwehr immer wieder aus misslicher Lage befreien. Eher ungewöhnlich war allerdings ein tierischer Einsatz der Floriansjünger aus Frankenthal am Montagnachmittag. Gegen 14 Uhr ging auf der Wache der Notruf ein: unbekannte Spinne in einem Fahrzeug. Also rückte ein Fahrzeug aus Richtung Klostergärten. Operation Spiderman konnte schon kurz darauf Entwarnung geben. Keine Gefahr für Mensch – und Tier. Der achtbeinige Fahrzeuginsasse wurde „schonend entfernt“ und an geeigneter Stelle in seine Freiheit entlassen, heißt es im Pressebericht.