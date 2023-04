Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die geplante Ausstattung der Rhein- und der Pestalozzischule in Bobenheim-Roxheim mit Fotovoltaik-Anlagen nimmt langsam Form an. Die Stadtwerke in Frankenthal haben nun vorgerechnet, was solche Anlagen kosten und bringen würden.

Auf dem Dach der Pestalozzi-Schule soll eine solche Anlage ohne Speicher entstehen. Ihre Spitzenleistung unter genormten Bedingungen soll 26,4 kWp (Kilowatt in peak) betragen. Durch diesen Wert lassen sich Solarmodultypen