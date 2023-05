Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach den hohen Corona-Zahlen zu Beginn und Mitte des Monats liegt die Sieben-Tages-Inzidenz in Frankenthal am Dienstag bei 69,7 und damit zum achten Mal in Folge unter dem Schwellenwert 100. Die Stadt ermöglicht deshalb vorsichtige Öffnungsschritte für Handel, Gastronomie und Schulen.

Besonders einladend ist das Wetter dieser Tage ja nicht, aber zumindest theoretisch könnten die Frankenthaler in den örtlichen Cafés ab Mittwoch wieder einen Cappuccino oder Espresso