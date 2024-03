Weil die Wetteraussichten nicht schlecht seien, werde die Beachbar am Bobenheim-Roxheimer Silbersee schon an Karfreitag wieder öffnen. Das hat Pächter Jeffrey Bauer mitgeteilt. In den vergangenen Tagen haben er und seine Mitarbeiter die Sandstrand-Gastronomie wieder flott gemacht. Dazu gehören 35 Garnituren mit jeweils vier bis sechs Sitzplätzen, Sonnenschirme und Liegestühle sowie die Container für die Zubereitung und Ausgabe von Speisen und Getränken. Ab jetzt ist die Beachbar bei gutem Wetter von 12 bis 20 Uhr in Betrieb, an Sonn- und Feiertagen laut Bauer schon ab 11 Uhr.