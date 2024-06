Massenschlägereien in Berlin, Tritte gegen Personal in Saarlouis, erhöhte Sicherheitsvorkehrungen in Kaiserslautern – friedliebende Badegäste wurden in der vorherigen Freibadsaison immer wieder durch solche Nachrichten aufgeschreckt. Worauf sich die Betreiber der Bäder in der Vorderpfalz diesen Sommer einstellen.

Die Situation eskaliert aus dem Nichts heraus: An einer Wasserrutsche im Freibad im Berliner Bezirk Neukölln hat es Jugendlichen in der Warteschlange vor einem Jahr offenbar zu lange gedauert.