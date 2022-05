In der Nacht von Sonntag auf Montag und von Montag auf Dienstag sind im Ostring und in der Anton-Bruckner-Straße in Bobenheim-Roxheim mehrere Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Angaben der Polizei wurde meistens ein Außenspiegel abgeschlagen. Den Beamten waren am Dienstag acht beschädigte Autos bekannt. Der Schaden wird auf rund 3500 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter 06233 3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter 06237 934-1100 zu wenden. Hinweise nehmen die Beamten auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.