Was bringen Google-Unternehmensprofile Einzelhändlern sowie Gastronomen und wie kann man sie gezielt zur Verbesserung der Außendarstellung nutzen? Informationen dazu liefert ein Seminar am Dienstag, 4. Juni, 16.30 bis 19 Uhr, in den Räumen der Wirtschaftsförderung der Stadt im Neumayerring 45. Referentin ist Anne Liesenfeld vom Institut für Handelsforschung Köln. Das kostenlose Angebot richtet sich an Handel, Gewerbe, Gastronomie. Anmeldungen sind noch bis 28. Mai, 10 Uhr, möglich unter www.frankenthal.de/wifoe-workshops.